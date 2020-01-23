رياضة | مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة الأهلي ضد النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي لمفاجاة في مباراة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي فايلر الدفع بالسنغالي أليو بادجي في هذا اللقاء اللقاء بعد إنهاء إجراءات قيده قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بعدما تم قيده عقب رحيل وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي لفض الاشتباك في هذه المجموعة المعقدة التي يتنافس فيها الفريقان مع الهلال السوداني على التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

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ويعاني الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسي في مركز حراسة المرمى حسبما ذكرت صحيفة "تونس الرقمية" التي أكدت أنه لا يوجد إلا الحارس البديل أشرف كرير بسبب إيقاف الحارس الأساسى مكرم البديرى بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة الماضية أمام الهلال السوداني، ولا يمكن اعتماد الفريق على الحارس الثالث وليد كريدان المقيد فى القائمة اللإفريقية بعدما أجرى عملية جراحية في الأربطة.