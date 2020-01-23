رياضة | الكشف عن حجم إصابة حارس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حجم إصابة حارس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على تويتر للإعلان عن حجم إصابة حارس مرماه البرازيلي نيتو.

وتعرض نيتو للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إيبيزا، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 2-1 في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

Advertisements

وجاء بيان برشلونة على النحو التالي: ‘‘الحارس نيتو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات الإضافية غدًا الخميس لمعرفة المدى الدقيق للإصابة‘‘.

وقد عانى نيتو بالفعل من ضربة قوية في الشوط الأول ضد إيبيزا، لكنه استكمل المباراة حتى نهايتها رغم وجود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن على مقاعد البدلاء.

ولم يتحدد موعد غياب نيتو عن الملاعب حتى الآن.