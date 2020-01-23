رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس 23 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"

وولفرهامبتون ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"

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كولتورال ليونيسا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"

الرائد ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"

خورفكان ضد العين، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

عجمان ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.