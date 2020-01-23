الامارات | بالفيديو.. رشاقة حارس العين تمكنه من لمس سقف المرمى بقدمه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رشاقة حارس العين تمكنه من لمس سقف المرمى بقدمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى رشاقته من خلال تحدي القفز عالياً ولمس عارضة المرمى بقدمه وذلك خلال الحصة التدريبة التي اجراها "الزعيم" مساء يوم الأربعاء ضمن التحضيرات لمواجهة خورفكان في الدوري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في "سناب شات" مقطع فيديو أطلعت عليه "الإمارات اليوم" يظهر فيه الحارس وهو يؤدي الحركة الاستعراضية على هامش الحصة التدريبة في وجود مدرب الحراس دان.

ويكون من السهل في العادة لمس العارضة باليد سواء حتى للأشخاص الذين لا يمارسون كرة القدم لكن لمسها بالقدم يحتاج للكثير من الرشاقة إذ يبلغ ارتفاع العارضة 2.44 متر.