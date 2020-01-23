شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رشاقة حارس العين تمكنه من لمس سقف المرمى بقدمه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى رشاقته من خلال تحدي القفز عالياً ولمس عارضة المرمى بقدمه وذلك خلال الحصة التدريبة التي اجراها "الزعيم" مساء يوم الأربعاء ضمن التحضيرات لمواجهة خورفكان في الدوري.
ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في "سناب شات" مقطع فيديو أطلعت عليه "الإمارات اليوم" يظهر فيه الحارس وهو يؤدي الحركة الاستعراضية على هامش الحصة التدريبة في وجود مدرب الحراس دان.
ويكون من السهل في العادة لمس العارضة باليد سواء حتى للأشخاص الذين لا يمارسون كرة القدم لكن لمسها بالقدم يحتاج للكثير من الرشاقة إذ يبلغ ارتفاع العارضة 2.44 متر.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. رشاقة حارس العين تمكنه من لمس سقف المرمى بقدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.