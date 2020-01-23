شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي كان مقررا إقامتها في فبراير القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية.

وقال منظمو المسابقة إنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة ونقلها من مدينة «ووهان» بوسط الصين من أجل حماية صحة المشاركين والحاضرين لفعالياتها، حيث تعتبر «ووهان» بؤرة الفيروس الذي يؤدى لأعراض تشبه الالتهاب الرئوي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن مكان جديد يستضيف المنافسات مع تحديد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن.