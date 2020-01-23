تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

جدة - عمرو شويل

يباشر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الخميس)، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا،والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى الظفر بنقاطها الثلاث لتعزيز حظوظه فى التأهل إلى الدور التالي بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



تدريبات الأهلي

مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق يوم 26 يناير الجاري موعداً لمواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي بدلا من يوم 24 الذي كان محددا من قبل، بينما حددت الجهات الامنية حضور 10 آلاف مشجع للمباراة، وفقاً لخطاب مرسل من اتحاد الكرة المصري إلى إدارة القلعة الحمراء.

هل يقود أليو بادجي الأهلي ضد النجم الساحلي ؟

وحدد فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، ليكون جاهزاً للمشاركة في مباراة النجم بعد إنهاء قيده رسمياً في القائمة الإفريقية. كان النادى الأهلى قد تعاقد مع أليو بادجى قادمًا من رابيد فيينا النمساوى، وسيتم قيده فى قائمة الأهلى المحلية، بدلًا من المغربى وليد أزارو الذى انتقل للاتفاق السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

في المقابل، تصل بعثة فريق النجم الساحلي التونسي تصل إلى القاهرة غداً، الجمعة ، وهناك مندوب من النادي سوف يرافق البعثة إلى فندق الإقامة لتذليل أي عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولي البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التي جرت معهم خلال الفترة الماضية.



الأهلي ضد النجم الساحلي .. بطل تونس بحارس واحد

ويواجه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسي، أزمة كبيرة فى مركز حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي، حيث من المقرر أن تصل بعثة "جوهرة الساحل" بحارس وحيد، وذلك بسبب إيقاف الحارس الأساسى مكرم البديرى بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة الماضية أمام الهلال السودانى التى أقيمت فى الجولة الرابعة، كما أنه إنه لا يمكن اعتماد بطل تونس على الحارس الثالث وليد كريدان المقيد فى القائمة الأفريقية بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى الأربطة.