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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل  

الأهلي ضد النجم الساحلي
 

 

يباشر  فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم (الخميس)، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره النجم الساحلي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا،والتي يسعى من خلالها الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى الظفر بنقاطها الثلاث لتعزيز حظوظه فى التأهل إلى الدور التالي بالبطولة.

 

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

 

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل،بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

 

مباراة الاهلي ضد النجم الساحلي

 

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق يوم 26 يناير الجاري موعداً لمواجهة الأهلي ضد النجم الساحلي بدلا من يوم 24 الذي كان محددا من قبل، بينما حددت الجهات الامنية حضور 10 آلاف مشجع للمباراة، وفقاً لخطاب مرسل من اتحاد الكرة المصري إلى إدارة القلعة الحمراء.

 

هل يقود أليو بادجي الأهلي ضد النجم الساحلي ؟
 

وحدد فايلر برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، ليكون جاهزاً للمشاركة في مباراة النجم بعد إنهاء قيده رسمياً في القائمة الإفريقية.

كان النادى الأهلى قد تعاقد مع أليو بادجى قادمًا من رابيد فيينا النمساوى، وسيتم قيده فى قائمة الأهلى المحلية، بدلًا من المغربى وليد أزارو الذى انتقل للاتفاق السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

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في المقابل، تصل بعثة فريق النجم الساحلي التونسي تصل إلى القاهرة  غداً، الجمعة ، وهناك مندوب من النادي سوف يرافق البعثة إلى فندق الإقامة لتذليل أي عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولي البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التي جرت معهم خلال الفترة الماضية.

الأهلي ضد النجم الساحلي ..  بطل تونس بحارس واحد

 

ويواجه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق النجم الساحلى التونسي، أزمة كبيرة فى مركز حراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي، حيث من المقرر أن تصل بعثة "جوهرة الساحل" بحارس وحيد، وذلك بسبب إيقاف الحارس الأساسى مكرم البديرى بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى المواجهة الماضية أمام الهلال السودانى التى أقيمت فى الجولة الرابعة، كما أنه إنه لا يمكن اعتماد بطل تونس على الحارس الثالث وليد كريدان المقيد فى القائمة الأفريقية بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى الأربطة.

 

وأكدت تقارير تونسية أن جاريدو بدأ فى تجهيز اللاعب إيهاب المساكنى بتدريبات خاصة بحراسة المرمى تحسبا لأى طوارئ خلال مواجهة الأهلى، وذلك بعدما تولى الدفاع عن عرين الفريق فى الدقائق الأخيرة أمام الهلال السودانى بعد طرد البديرى.

 

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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

 

وتعد المنافسة في المجموعة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية، وذلك بعد تعادل الأهلي المصري مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق، وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة.

ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.

 

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

 

 سيناريوهات تأهل الأهلي في دوري ابطال افريقيا

 

ويواجه الأهلى يواجه عدة سيناريوهات حالياً لخطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي،حيث ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.

يأتي على رأس سيناريوهات الأهلي للتأهل ضرورة تحقيق الفوز أمام النجم الساحلي بالجولة المقبلة مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم فى نفس الجولة، حيث إن الفريق الأحمر سيتأهل مباشرة بعد رفع رصيده إلى 10 نقاط ودون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة أمام بطل السودان.

 

الأهلي ضد النجم الساحلي

 

ويتمثل السيناريو الثاني فى فوز الأهلي بالجولتين المقبلتين أمام النجم والهلال، ليصعد مباشرة كأول المجموعة دون النظر إلى نتائج الفرق المنافسة، حيث سيرتفع رصيده وقتها إلى 13 نقطة.

أما السيناريو الثالث فى حالة تعادل الأهلي مع النجم بالجولة المقبلة وخسارة الهلال فى نفس الجولة أمام بلاتينيوم، ثم التعادل فى الجولة الأخيرة مع بطل السودان يتأهل مباشرة إلى الدور التالي.

 

الأهلي ضد النجم الساحلي

 

كما أن هناك احتمالين آخرين يمنحان الأهلي فرصة التأهل ، وهما فى حالة الخسارة أمام النجم وتعادل أو خسارة الهلال أمام بلاتينيوم، ثم فوز بطل مصر على بطل السودان فى الجولة الأخيرة.

 

 

 

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