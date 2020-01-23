شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة صلاح محسن ومدافعه الشاب لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحسم لجنة التخطيط بالأهلي مصير صلاح محسن مهاجم الفريق، والذي خرج هو الآخر من حسابات فايلر الفنية، ليتم الاستقرار على رحيل اللاعب لنادي سموحة، الراغب بقوة في الحصول على خدماته، وانتظر مسئولو الأهلي نجاح التعاقد مع السنغالي اليو بادجي قبل حسم مصير صلاح محسن خاصة وأنه يلعب في نفس مركزه، وبالتالي أصبح صلاح محسن قريباً للغاية من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة بعد انضمام المهاجم السنغالي بعد انتهاء الخلاف المادي الذي حدث بين الأهلي وسموحة خلال الأيام الماضية.

كما يقترب سموحة من استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب لمدة موسم ونصف، بعد إبداء حمادة صدقي المدير الفني لسموحة رغبة قوية في الحصول على خدماته لتدعيم دفاع الفريق.

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وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى، موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.

فيما يستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.