الامارات | شاهد.. سيف بن زايد يزور تدريبات فريق بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيف بن زايد يزور تدريبات فريق بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، تدريب فريق بني ياس لكرة القدم الذي أقيم مساء يوم الأربعاء استعداداً لمواجهة فريق النصر في الجولة 13 لدوري الخليج العربي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بني ياس مقطع فيديو من الزيارة التي التقى فيها سموه بأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري.

وقال قائد "السماوي" فواز عوانة في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "دعم سموك ومتابعة أدق التفاصيل لهذا الكيان هو دافع معنوي كبير يمنحنا الدافع لتقديم الأفضل في المستقبل فشكراً سيدي وقائدي على الدعم اللامحدود".