شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك.. أسماء مقدمي البرامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت قناة نادي الزمالك عن خريطة برامجها خلال البث الأول لها، مساء الأربعاء، وتضم القائمة البرنامج الرئيسي، ويقدمه خالد الغندور وكريم حسن شحاتة بالتابدل، لمدة 30 يوما في الشهر، ويقدم كل منهما البرنامج لمدة 3 أيام على أن يكون يوم الجمعة تبادلي.

وتضم القائمة فرح علي، وشادي عيسى، ونيرة الأحمر، ونيرفانا العبد، بالإضافة إلى محللين رياضيين من الزمالك والأندية الأخرى، مع استضافة عدد من الحكام.