شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك.. مرتضى منصور: لن نهاجم أحدا من خلالها.. وهدفي الفوز على الأهلي في كل الألعاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ‘إن قناة الزمالك ترحب بأي اقتراح أو تحفظ على أي قرار أو تحرك من مجلس الإدارة إذا كان الرأي موضوعي.

وأضاف رئيس الزمالك خلال كلمة مسجلة أذيعت عبر قناة نادي الزمالك الفضائية: «هدفي الفوز على الأهلي في كل الألعاب داخل الملعب فقط، لكن لا توجد أي مشكلة مع النادي الأحمر، وأشكر شركة إعلام المصريين على تحقيق حلم الزملكاوية بظهور القناة».

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وتابع: «أحذر من يهاجم نادي الزمالك، الآن لدينا درعاً وسيفاً، قديماً قالوا أنني الدرع والسيف للزمالك، لكنني أقول لهم إن قناة النادي هي الحامية الآن، وسنرد على الشائعات والأخبار المفبركة من خلال القناة، ولن نهاجم أحدا من خلالها»

وأكد منصور على حسن علاقاته مع النادي الأهلي: «ليست لدينا مشكلة مع النادي الأهلي، قلنا من قبل إن مصطفى يونس أو مصطفى عبده يمكنهم الظهور عبر قناة الزمالك».