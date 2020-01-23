شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع عمر السعيد في المرتبة الثالثة هجوميا .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، مهاجم فريقه عمر السعيد في المرتبة الثالثة للهجوم الابيض بعد كل من مصطفي محمد والكونغولي كاسونجو، بعدما فشل عمر السعيد في اقناع المدير الفني بمستواه رغم الفرص التي لاحت له منذ تولي كارتيرون المسئولية خلفا للصربي ميتشو.

وكشف مصدر بالزمالك، ان كارتيرون لا يمانع من رحيل عمر السعيد نهاية الموسم نظرا لعدم حاجته لمجهوداته في الفريق، وهو ما جعل إدارة الزمالك تفكر في دخوله صفقة تبادلية نهاية الموسم للتعاقد مع مهاجم مصري متميز والاقرب حسام حسن مهاجم سموحة أومروان حمدي مهاجم مصر للمقاصة المعار لوادي دجلة.

فى سياق أخر، يؤدى فريق مازيمبى الكونغولى تدريبه الختامى فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء الذى سيجمعه بالزمالك، ومن المقرر أن يواصل تدريباتة اليوم على ملعب السكة الحديد فى الخامسة مساء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

في المقابل فإن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح أمس استعدادا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز.

Advertisements

وأجرى الجهاز الفني قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة، يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، علي الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.