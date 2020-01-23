شكرا لقرائتكم الشهري: نطمح إلى إعادة أمجاد كرة القدم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شدد سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي، على أن الهدف المقبل هو تحقيق لقب كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد ضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال الشهري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: خضنا البطولة بثقة تامة، وبجهود الجميع وصلنا إلى نهائي كأس آسيا، وكان هدفنا الأول التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وجميع المعسكرات الماضية كانت مدروسة بشكل جيد، والبرمجة مضت بشكل ممتاز، وأعتقد أنه من الممكن أن يقدم هؤلاء النجوم الكثير لكرة القدم السعودية، متى ما تم تجهيزهم وإعدادهم بشكل أكبر.
وأضاف: العودة بالكأس مطلب بالنسبة لنا كجهاز فني ولاعبين، وهدفنا إعادة أمجاد كرة القدم السعودية بهذا الجيل، وراهنا كثيرا على هذا الجيل، وعلينا الاستمرار في العمل ولابد من المحافظة عليهم.
ووصل: الدفاع في الفريق منظومة عمل بشكل عام، ونطمح للاستمرار في المحافظة على نظافة الشباك، وعملنا سابقا على معالجة الأخطاء إذ لاحظنا أن هناك أهدافا كثيرة تدخل مرمانا، كما علينا العمل على تعزيز الجوانب الهجومية، وبالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي تمت متابعته بشكل جيد في مبارياته السابقة، ويمتلك لاعبين محترفين في الخارج، لكن لابد أن نضع ثقتنا في لاعبينا وسيكونون على قدر المسؤولية.
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