شكرا لقرائتكم السواط لاعباً لاتحاد جدة 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتحاد، يوم الخميس، التوقيع مع عبدالمجيد السواط لاعب خط الوسط بنادي التعاون لمدة 3 مواسم. ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاصيل الصفقة السواط الممتدة لثلاثة مواسم بدءاً من الموسم المقبل. يذكر أن السواط قد دخل الفترة الحرة من عقده مع نادي التعاون، والتي تخول له التوقيع مع أي فريق، على أن يلتزم بإتمام مدة العقد حتى نهاية الموسم الجاري، مالم توافق إدارة النادي على انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي أواخر يناير 2020.

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