شكرا لقرائتكم بيرنلي يصعق يونايتد.. وتوتنهام يحقق فوزاً صعباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل مانشستر يونايتد نتائجه المهتزة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، إثر خسارته الموجعة صفر - 2 أمام ضيفه بيرنلي يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، ليظل في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد بيرنلي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ 28 يناير الماضي، إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر. وافتتح كريس وود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة 39، فيما تكفل جاي رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59. وتأتي هذه الخسارة لتضاعف أحزان جماهير يونايتد، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق صفر - 2 أمام مضيفه ليفربول في المرحلة الماضية.

وضع ليستر سيتي حدا لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 - 1 على ضيفه وست هام يونايتد يوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام هوتسبير 2 - 1 على ضيفه نورويتش سيتي.

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وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، إلى 48 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مبتعدا بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

ورغم الفوز، فإن ليستر تلقي ضربة موجعة عقب إصابة مهاجمه جيمي فاردي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، الذي اضطر لعدم استكمال اللقاء في الشوط الأول. وافتتح هارفي بارنز التسجيل لليستر في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله ريكاردو بيرييرا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص وست هام الفارق مطلع الشوط الثاني، عقب قيام لاعبه مارك نوبل بتسجيل هدف في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، غير أن الفريق الضيف لم يهنأ باقترابه من إدراك التعادل كثيرا، عقب تسجيل أيوزي بيريز الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 81. وعاد بيريز للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الرابع لليستر في الدقيقة 88.

واستعاد توتتهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الأخيرة للبطولة، بفوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه نورويتش سيتي. وأنعش الفريق اللندني آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف المربع الذهبي للبطولة.

في المقابل، تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للبقاء في المسابقة العريقة. ويعد هذا هو الفوز الأول لتوتنهام في البطولة منذ انتصاره بالنتيجة ذاتها على ضيفه برايتون في 26 ديسمبر الماضي، في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.