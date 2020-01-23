كواليس إطلاق قناة الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى جميع من ساهم في انطلاق قناة النادي مساء أمس، مشددا على أن "إعلام المصريين" كانت السبب الرئيسي في انطلاق هذا الكيان الضخم.
وقام مرتضي منصور، بـ قراءة الفاتحة هو وجميع العاملين بالقناة، وعلى رأسهم مجلس الإدارة والإعلامي خالد الغندور، ثم تم تقطيع التورتة احتفالا بانطلاق القناة.
وأكد مرتضى منصور أن قناة الزمالك هي للجماهير وهدفها إسعادهم فقط.
انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.
وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه
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