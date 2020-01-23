شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 30 سبتمبر موعدًا للانتخابات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة الانتخابات المقبلة يوم 30 سبتمبر المقبل، حيث إن اللائحة تنص على إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية التى تنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وحصلت اللجنة الخماسية على وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهى عمل اللجنة فى سبتمبر المقبل بدلاً من يوليو بسبب دورة الألعاب الأولمبية، لذا حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر موعدًا للانتخابات بحيث يكون أمام اللجنة متسعًا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل إجراء الانتخابات.

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 أعضاء بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح في الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

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ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

وكشف مسئولو الجبلاية عن أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقًا رسميًا مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اللجنة موجودة لأهداف معينة وهى تطوير كرة القدم المصرية، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها، ونعمل للصالح العام، وهو ما ظهر ويظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية، وإنهاء العديد من الملفات المهمة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسى، إلى جانب تطوير دورى القسم الثانى، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدورى المصرى لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.

وكانت أنباء ترددت عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة لمسئولى الفيفا من أجل إمكانية منحهم حق الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية، وأكدوا تمسكهم بإنهاء عملهم وعدم الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية المرجح إجراؤها فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.