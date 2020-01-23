شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت "معلقة" للحظة الأخيرة فى تشكيل الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، من لاعبيه التسديد كثيرًا من خارج منطقة الجزاء، استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكلف كارتيرون التونسي فرجاني ساسي وشيكابالا باستغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء، لأن بطل الكونغو يمتاز بقوة دفاعه وسرعة لاعبيه ما يصعب من مهمة اختراق الدفاع من العمق والوصول للكرة إلى داخل منطقة الجزاء، كما شدد كارتيرون على مصطفى محمد مهاجم الفريق بعدم الاستسلام لرقابة دفاع الفريق الكونغولي، ومحاولة الهروب من خلف المدافعين في الكرات العرضية في ظل مهارة دفاع مازيمبي في التعامل مع العرضيات العالية.

وحرص كارتيرون على عرض تسجيلات لمباريات مازيمبي في دور المجموعات وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، مع منحه تعليمات للمدافعين محمود علاء والونش بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم الاستحواذ على الكرة لمدة طويلة في الخط الدفاعي لأن لاعبي مازيمبي يجيدون استغلال الأخطاء والضعف على المدافعين.

ولا تزال هناك بعض المراكز حائرة في تشكيل كارتيرون للمباراة أبرزها مركز الوسط المهاجم حيث يفاضل كارتيرون حتى اللحظات الأخيرة يوسف أوباما ومحمد أوناجم لإكمال ثلاثي الوسط المهاجم الذي استقر على أن يضم كلاً من شيكابالا وأشرف بن شرقي.

فى سياق أخر، يؤدى فريق مازيمبى الكونغولى تدريبه الختامى فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء الذى سيجمعه بالزمالك، ومن المقرر أن يواصل تدريباته اليوم على ملعب السكة الحديد فى الخامسة مساء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

في المقابل فإن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح أمس استعدادًا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادًا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشينى وأمير عبد العزيز.

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وأجرى الجهاز الفني قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة، يأتي ذلك من أجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كل الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبى الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاعتماد على التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.