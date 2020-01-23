شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للأهلى والزمالك قبل القيد: المساواة فى الـ15 مليون عدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع اتحاد الكرة شعار المساواة فى "الفلوس" عدل، بين قطبىّ الكرة المصرية الأهلى والزمالك ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا لتدعيم الصفوف منتصف الموسم وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ورفض اتحاد الكرة السماح للأهلى أو الزمالك بالقيد إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، وفقا لخطاباته إلى جميع الأندية قبل بدء القيد بضرورة سداد المتأخرات قبل القيد الشتوى لاسيما وأن اتحاد الكرة يمر بأزمة مالية فى الوقت الحالى.

وبالفعل لم يستطع مسئولو الأهلى والزمالك إنهاء إجراءات القيد إلا بعد سداد المستحقات، والتى جاءت بالصدفة 15 مليونا لكل منهما، حيث سدد النادى الأهلى 15 مليونا قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى، عبارة عن ديون الأهلى من نسبة اتحاد الكرة عند توثيق عقود لاعبى الأحمر بجانب نسبة الـ3% من عقد كهربا ونصيب اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأهلى.