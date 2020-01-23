شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيس جاهزية السنغالى اليو بادجي قبل مواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة النجم الساحلي المرتقبة المقرر لها الأحد المقبل باستاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيحضرها 10 آلاف مشجع.

وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه ليكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة النجم المرتقبة حيث من المقرر أن يتةم اتخاذ قرار فني بشأن اللاعب سواء بدخوله الحسابات الفنية للمباراة المرتقبة من عدمه خلال الساعات القادمة.

Advertisements

فيما يواصل سعد سمير، مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، وينفذ سعد سمير تدريبات تأهيلية في «الجيم»، وفقًا للبرنامج الموضوع له بعد عودته إلي القاهرة ويتابع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تطورات تأهيل اللاعب؛ من أجل الاطمئنان على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد، لحين انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل، حيث يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أربعة أسابيع؛ للخضوع لفحوصات طبية جديدة؛ للاطمئنان على حالته.