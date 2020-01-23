الاتفاق السعودي: التعامل مع الأهلي فخر.. ونثق في تألق أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: عبر خالد الناصر مدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي عن ثقته في تألق المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري. وفي تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت" قال خالد الناصر :"وليد أزارو يمتلك إمكانيات كبيرة ونثق في تألقه". Advertisements وأضاف الناصر :"نقدر ونفخر ونسعد جداً بالتعامل مع النادي الأهلي، وهذه ليست أول صفقة في السنوات الأخيرة مع النادي الاهلي". وتابع الناصر :"أزارو صفقة مميزة وأرقامه مع الأهلي رائعة، ونحن على قناعة بأنهم سيقدم أداء جيد مع نادي الاتفاق والجميع سيساعده على التألق". وأنهى خالد الناصر :"ننتظر قدوم اللاعب ومشاركته في الفترة القادمة والجماهير تترقب إسهاماته مع الفريق في الفترة المقبلة".

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