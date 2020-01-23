رياضة | مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن مسئولي الزمالك، يجب أن يوفروا الاستقرار للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة الفريق الأبيض نتائجه الجيدة في بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

وصرح متعب عبر إذاعة "أون سبورت" :" الزمالك مع كارتيرون يقدم أداء جيد للغاية في الفترة الماضية، أرى أنه مدرب متميز وذلك منذ قيادته للأهلي، أتمنى من إدارة الزمالك توفير الاستقرار الإداري للمدرب حتى يستطيع الفريق مواصلة نتائجه الطيبة".

وتابع متعب حديثه:" طريقة عمل كارتيرون مع الزمالك رائعة، اللاعبين البدلاء يحصولون على فرصتهم ويقدمون مستوى جيد".

وأتم متعب تصريحاته:" أرى أن المنافسة على لقب الدوري لم تنتهي بعد، لايزال هناك عدد كبير من المباريات، والزمالك قادر على العودة للتنافس مع الأهلي على درع الدوري".