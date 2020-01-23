رياضة | التشكيل المتوقع لليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لليفربول أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون، بالدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب مولينيو معقل وولفرهامبتون، مساء اليوم الخميس 23 يناير الجاري، أصحاب الأرض ضد الريدز ضمن حسابات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات البريميرليج.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول بالدوري

وتُقام مباراة وولفرهامتبون ضد ليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 64 نقطة، بينما يحل وولفرهامبتون بالمركز السادس برصيد 34 نقطة.

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واستقر كلوب على تشكيل الريدز والذي من المتوقع أن يكون كالآتي:-

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.