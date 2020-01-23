رياضة | نتائج مباريات اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020 في جميع الدوريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الأربعاء 22 / 1 / 2020 في جميع الدوريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل جميع مباريات اليوم السبت 22 / 1 / 2020، والتي شهدت منافسات قوية على صعيد الكرة العالمية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز نتائج مباريات اليوم في السطور التالية:

توتنهام يتخطى نوريتش وليستر يعبر وست هام ومانشستر يونايتد يسقط أمام بيرنلي

تمكن فريق توتنهام من الفوز على فريق نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدفين، أحرزهما ديلي آلي وهيونج مين سون لمصلحة السبيرز، بينما سجل بوكي لمصلحة الضيوف.

وحقق فريق ليستر سيتي الفوز على فريق وست هام، بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرز هارفي بارنس وريكاردو بيريرا وايوزي بيريز (هدفين) لمصلحة الثعالب، بينما سجل مارك نوبل هدف الضيوف الوحيد.

وسقط مانشستر يونايتد أمام نظيره بيرنلي بهدفين نظيفين، أحرزهما كريس وود وجاي رودريجيز.

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برشلونة يتخطى إيبيزا بصعوبة وريال مدريد يفوز على سالامنكا

تمكن فريق برشلونة من تخطى عقبة إيبيزا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينها ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس إسبانيا.

حيث سجل خافيير بيريز ماتيو لمصلحة إيبيزا، وأحرز جريزمان هدفي برشلونة.

وفاز ريال مدريد على منافسة سالامنكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الميرنجي الويلزي جاريث بيل، وجونجورا بالخطأ في مرماه، وبراهيم دياز، بينما سجل هدف سالامنكا الوحيد اللاعب ألفارو روميرو.

يوفنتوس يقسو على روما بثلاثية

تمكن فريق يوفنتوس من الفوز على نادي روما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

سجل كريستيانو رونالدو، وبينتانكور، وبونوتشي، لمصلحة يوفنتوس، بينما سجل جينجيز أوندا لمصلحة روما.