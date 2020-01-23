شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنلي يخطف «الشياطين الحمر» في عقر دارهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت آمال مانشستر يونايتد في بلوغ دوري أبطال أوروبا ضربة قوية بخسارته 2-صفر أمام ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ صبت الجماهير غضبها على مالكي النادي.

وسجل كريس وود وجاي رودريجيز هدفي فريق المدرب شون دايك في ليلة بدا أن يونايتد ليس من بين «الستة الكبار».

وهتفت جماهير يونايتد احتجاجا ضد عائلة جليزر، التي تملك النادي منذ 2005، وهي تشاهد هزيمة فريقها للمرة الثانية على التوالي، حسب «سكاي نيوز».

وبعد الهزيمة يوم الأحد أمام ليفربول المتصدر، وفي ظل الانتقادات للنادي بعد الفشل في ضم أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية ألقت الأزمات بظلالها على يونايتد.

ومع تراجع النادي منذ رحيل أليكس فيرجسون عقب الفوز بآخر ألقابه الفريق في الدوري الممتاز في 2013 يبدو أنه لا سبيل لتغيير ذلك وألقت الجماهير بوضوح باللوم على عائلة جليزر وإد وودوارد الرئيس التنفيذي أكثر من المدرب أولي جونار سولشار.

وتركت الآلاف من الجماهير مدرجات أولد ترافورد قبل نهاية المباراة بينما فضلت مجموعة أخرى البقاء والتعبير عن غضبها.

Advertisements

وتركت الهزيمة يونايتد في المركز الخامس متأخرا بست نقاط عن تشيلسي الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ووضع وود بيرنلي في المقدمة في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة بعدما هيأ بن مي الكرة لزميله النيوزيلندي.

وضاعف بيرنلي، الذي قفز إلى المركز 13، الفارق بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من رودريجيز في الزاوية العليا بعد تبادل لتمرير الكرة مع وود.

وألغى الحكم هدف لوك شو في الدقيقة الأخيرة بعدما دفع الظهير الأيسر ليونايتد أحد مدافعي بيرنلي لكن الفريق لم يصنع سوى عدد قليل من الفرص إذ حافظ بيرنلي على انتصاره الأول في أولد ترافورد منذ 1962.

وقال رودريجيز المولود في بيرنلي: «هذا جنوني. هذا شعور رائع. اللاعبون احتفلوا بشدة في غرفة الملابس. نجتهد من أجل هذه اللحظات. منعنا المنافس من اللعب. أظهرنا كفاءتنا في الحفاظ على الكرة والتسبب بمشاكل للمنافس».

وأضاف «فارق الهدفين كان جيدا للفريق. هذه النتيجة تعني كل شيء».

وتراجع بيرنلي، الذي استحق الفوز عن جدارة، نحو منطقة الهبوط بعد الهزيمة في أربع مباريات متتالية لكن هذا الفوز مع انتصاره على ليستر سيتي يوم الأحد الماضي سيعيد الاستقرار للفريق.