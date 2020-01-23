شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يسحق أونيونستاس بثلاثية في كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ريـال مدريد 3-1 على أونيونستاس دي سالامانكا ليبلغ دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

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وافتتح جاريث بيل التسجيل في الدقيقة 18 في عودته بعدما أبعده المرض عن كأس السوبر الإسبانية وسدد جيمس روريجز في العارضة في الشوط الأول.

وأدرك ألفارو روميرو التعادل في الدقيقة 57 لكن سعادة جماهير صاحب الأرض لم تدم طويلا إذ أعاد براهيم دياز التقدم لريـال مدريد بعد ذلك بخمس دقائق.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي السابق هدفا آخر في اللحظات الأخيرة ليحسم تأهل فريق المدرب زين الدين زيدان في البطولة المعدلة.