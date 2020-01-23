شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو على دكة بدلاء الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المباراة، والتي ستضم 21 لاعبًا.

ومن المنتظر أن ينضم الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك العائد في يناير الجاري من إعارة للوداد المغربي، للمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون، حيث يرغب المدير الفني في الاحتفاظ بكاسونجو كورقة رابحة على دكة البدلاء أمام مازيمبي غدًا، على أن يتم الدفع بمصطفى محمد كمهاجم صريح في التشكيل الأساسي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني عن أن كارتيرون يرغب في الاعتماد على كاسونجو كورقة رابحة دائمة على دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة، في ظل تألق مصطفى محمد وكذلك لأن الزمالك يعاني من عدم وجود بديل قوى لمصطفى محمد في مركز المهاجم الصريح، وأن المدير الفني الفرنسي غير مقتنع بمستوى عمر السعيد.

فى سياق آخر، يؤدى فريق مازيمبى الكونغولى تدريبه الختامى فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء الذى سيجمعه بالزمالك، ومن المقرر أن يواصل تدريباته اليوم على ملعب السكة الحديد فى الخامسة مساء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

في المقابل فإن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح أمس استعدادًا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادًا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين خاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز.

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وأجرى الجهاز الفني قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة، يأتي ذلك من أجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كل الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كلاً من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم باستغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.