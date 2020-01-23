شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نهى خضر تستقبل وفد السنغال المشارك في الأولمبياد الخاص بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، الوفد الرياضي السنغالي المتوجه إلى القاهرة للمشاركة في أول دورة للأولمبياد الخاص في أفريقيا خلال الفترة من ٢٣-٣١ يناير ٢٠٢٠، ويضم الوفد 9 لاعبات تشاركن في ألعاب القوى.

وأعربت السفيرة نهى خضر خلال اللقاء عن سعادتها بتنظيم مصر للأولمبياد خاص، والتي تعد الأولى من نوعها، حيث تتيح للفرق الرياضية من كافة دول أفريقيا المشاركة في أربع رياضات مختلفة وهي ألعاب القوى والبوتشي وكرة القدم وكرة السلة.

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وأشارت إلى أن تنظيم مصر للأولمبياد يعد حلقة في سلسلة الجهود المصرية المبذولة على كافة الأصعدة خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بهدف تعزيز شراكاتها مع مختلف دول القارة في كافة المجالات.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن فخرهم بالمشاركة في هذه الفعالية المهمة، كونهم جزء من تجربة هي الأولى من نوعها في القارة، مؤكدين على سعادتهم باستضافة مصر لتلك البطولة، خاصة في ضوء الروابط التي تجمع بين مصر والسنغال على كافة الأصعدة.

في ختام اللقاء، تقدمت السفيرة المصرية بخالص تمنياتها للفريق السنغالي بالتوفيق، مؤكدة أن الأولمبياد الخاص هي رسالة للعالم أجمع لخدمة ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في مجتمعاتهم ليس فقط المحلية ولكن مجتمعاتهم الاقليمية كذلك.