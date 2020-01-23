عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برشلونة يكشف عن إصابة نيتو في بيان رسمي

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، يكشف فيه حجم إصابة حارسه البرازيلي نيتو، عقب مباراة كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا، حيث تعرض للإصابة خلال المباراة خرج على إثرها وحل تير شتيجن بدلا منه.



وأوضح برشلونة في بيانه أن نيتو يعاني من التواء في الكاحل الأيسر للقدم، وأنه سيخضع غدًا لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه ومعرفة طبيعة الإصابة.

وكان برشلونة تأهل لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا على حساب إيبيزا، بعد أن حقق البارسا فوزا قاتلا على حساب نظيره إيبيزا أحد فرق الدوري الدرجة الثانية الإسباني 2-1، على ملعب "كان ميسيس"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى دور الـ16 .

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وسجل فريق الدرجة الثانية هدفه الأول مبكرا بعد مرور 9 دقائق فقط عبر لاعبه خافي بيريز، كما ألغى الحكم هدفا ثانيا له بعدها بـ5 دقائق، ليضع البارسا في موقف حرج خلال الشوط الأول.

ويدين برشلونة بالفضل إلى نجمه الفرنسي انطوان جريزمان الذى سجل التعادل في الدقيقة 72 ، قبل أن يسجل هدف المباراة القاتل في الدقيقة 93.

وقاد أنطوان جريزمان، هجوم فريق برشلونة فى مباراة الليلة، بجانب النجم الشاب انسو فاتى، فى غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، الغير متواجد فى القائمة، بجانب إصابة النجم الأوروجوايانى لويس سواريز.

وتلعب مسابقة ملك إسبانيا، هذا الموسم بنظام جديد، عن السنوات الماضية، بلعب جميع الأدوار حتى ربع النهائي، بنظام المباراة الواحدة، بدلا من نظام مباراتى الذهاب والإياب.

وكان البلاوجرانا، قد حقق فوزًا صعبًا على فريق غرناطة في إطار مباريات الإسبوع العشرين من الليجا الإسبانية في أولى مباريات المدرب الجديد لنادي برشلونة وهو كيكي سيتين الذي قدم أداء ممتع مع الفوز بنتيجة صعبة وهي 1-0.