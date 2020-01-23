عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط جديد لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تلقى مانشستر يونايتد، هزيمة مفاجئة أمام ضيفه فريق بيرنلى، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تأخر مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول، سجله لاعب بيرنلى كريس وود، بالدقيقة 39 من زمن المباراة، من تصويبة خدعت دى خيا حارس مانشستر يونايتد.

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وفى الشوط الثانى، أضاف جاى رودريجيز، ثانى أهداف فريق بيرنلى، فى الدقيقة 56 من زمن المباراة.

ويعد فوز بيرنلى على مانشستر يونايتد، فى معقله "أولد ترافورد"، الأول له منذ 58 عاما.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد، عند 34 نقطة فى المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد بيرنلى للنقطة 30 فى المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذى يتصدره فريق ليفربول برصيد 64 نقطة.

وكان اليونايتد، قد تلقى خسارة فى المباراة السابقة أما ليفربول متصدر الدوري الانجليزي بثنائية نظيفة من إمضاء فان دايك ومحمد صلاح.