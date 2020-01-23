شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تحدد 30 سبتمبر موعدا لاقامة الانتخابات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحصلت اللجنة الخماسية علي وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهي عمل اللجنة في سبتمبر المقبل بدلا من يوليو بسبب دورة الألعاب الاولمبية ، لذا حددت اللجنة يوم 30 سبتمبر موعدا للانتخابات بحيث يكون امام اللجنة متسعا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل اجراء الانتخابات .

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 اعضاء بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.

ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

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وكشف مسئولو الجبلاية أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن اللجنة موجودة لأهداف معينة وهى تطوير كرة القدم المصرية، ونعمل بدون أهداف أو مجاملات لأندية أو أشخاص بعينها، ونعمل للصالح العام، وهو ما ظهر ويظهر منذ تواجدنا فى الجبلاية، وإنهاء العديد من الملفات المهمة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسى، إلى جانب تطوير دورى القسم الثانى، وتطبيق تقنية حكم الفيديو أو الـvar فى الدورى المصرى لتكون أول دولة أفريقية تطبق هذا الأمر.

وكانت أنباء ترددت عن مخاطبة أحد أعضاء اللجنة لمسئولى الفيفا من أجل إمكانية منحهم حق الترشح للانتخابات المقبلة، وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية، وأكدوا تمسكهم بإنهاء عملهم وعدم الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية المرجح إجراؤها فى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.