شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبية بالتدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، من لاعبيه التسديد كثيرا من خارج منطقة الجزاء، استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر اقامتها غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وكلف كارتيرون التونسي فرجاني ساسي وشيكابالا باستغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء، لأن بطل الكونغو يمتاز بقوة دفاعه وسرعة لاعبيه مما يصعب من مهمة اختراق الدفاع من العمق والوصول للكرة الي داخل منطقة الجزاء، كما شدد كارتيرون علي مصطفي محمد مهاجم الفريق بعدم الاستسلام لرقابة دفاع الفريق الكونغولي، ومحاولة الهروب من خلف المدافعين في الكرات العرضية في ظل مهارة دفاع مازيمبي في التعامل مع العرضيات العالية.

وحرص كارتيرون علي عرض تسجيلات لمباريات مازيمبي في دور المجموعات وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، مع منحه تعليمات للمدافعين محمود علاء والونش بالتركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم الاستحواذ علي الكرة لمدة طويلة في الخط الدفاعي لاني لاعبي مازيمبي يجيدون استغلال الأخطاء والضغف علي المدافعين.

ولا تزال هناك بعض المراكز حائرة في تشكيل كارتيرون للمباراة ابرزها مركز الوسط المهاجم حيث يفاضل كارتيرون حتي اللحظات الأخيرة يوسف أوباما ومحمد اوناجم لاكمال ثلاثي الوسط المهاجم الذي استقر علي ان يضم كل من شيكابالا وأشرب بن شرقي.

فى سياق أخر، يؤدى فريق مازيمبى الكونغولى تدريبه الختامى فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء الذى سيجمعه بالزمالك، ومن المقرر أن يواصل تدريباتة اليوم على ملعب السكة الحديد فى الخامسة مساء، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالجولة الخامسة من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب السلام.

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في المقابل فإن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح أمس استعدادا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون علي قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز.

وأجرى الجهاز الفني قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة، يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كافة الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، علي الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.