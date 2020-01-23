قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو وأعلن عن ذلك في بيان رسمي, وتوجه المجلس بالشكر لـ"ميدو" المدير الفني للفريق،على فترة تولىه قيادة الفريق والذي صادفه سوء توفيق غير عادي رغم المجهود الكبير مع الفريق
وأعرب مجلس الإدارة عن أمانيه بالتوفيق للمدرب أحمد حسام ميدو في خطواته المقبلة, وقرر المجلس تكليف الكابتن جمال عمر بالقيام بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلال الفترة الحالية.
كان ميدو" قد تولي الفريق خلال 16 مباراة، خسر في 9 وتعادل في 5 وفاز خلال 3 مباريات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي ..مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة يوجه الشكر لـ "ميدو" ويعلن عن المدرب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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