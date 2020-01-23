شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى السابق يدخل دائرة اهتمامات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لؤى وائل مدافع الأهلي السابق و الجونة الحالي دائرة اهتمامات الاسماعيلي لضمه خلال موسم الانتقالات الحالي بعد طلب المدير الفني الفرنسي دعم خط الدفاع بالفريق .

و تم طرح اسم مدافع الجونة من قبل أحد وكلاء اللاعبين و أصبح الأمر قيد البحث بعد طرحه على اللجنة الفنية و الجهاز الفني للفريق قبل طلب التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي .

و يجيد لؤي وائل اللعب فى مركزي الدفاع و الظهير الايسر حيث بدأ لاعبا بصفوف النادي الاهلي و انتقل الى صفوف ليرس البلجيكي و منه الى الإنتاج الحربي قبل ان ينضم إلى صفوف الجونه الصيف قبل الماضي .

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