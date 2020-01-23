مدافع الأهلى السابق يدخل دائرة اهتمامات الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل لؤى وائل مدافع الأهلي السابق و الجونة الحالي دائرة اهتمامات الاسماعيلي لضمه خلال موسم الانتقالات الحالي بعد طلب المدير الفني الفرنسي دعم خط الدفاع بالفريق .
و تم طرح اسم مدافع الجونة من قبل أحد وكلاء اللاعبين و أصبح الأمر قيد البحث بعد طرحه على اللجنة الفنية و الجهاز الفني للفريق قبل طلب التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي .
و يجيد لؤي وائل اللعب فى مركزي الدفاع و الظهير الايسر حيث بدأ لاعبا بصفوف النادي الاهلي و انتقل الى صفوف ليرس البلجيكي و منه الى الإنتاج الحربي قبل ان ينضم إلى صفوف الجونه الصيف قبل الماضي .
وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف خلال فترة الانتقالات الجارية، وسبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز الفرنسى والترجى التونسى إضافة للاتفاق السعودى، وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
وتم عرض اللاعب الدولى قبل ضمه بشكل رسمى على الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، حيث رحب بشدة فى ظل خبراته وقدراته التهديفية الكبيرة
وجاء ذلك، ضمن خطة مجلس الإدارة فى تدعيم نواقص الفريق فى الجانب الهجومى بلاعبين من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة، سعيا لزيادة الفاعلية التهديفية للفريق خلال منافساته المحلية والقارية.
ومن المقرر أن يتواجد اللاعب فى التدريبات خلال الساعات المقبلة استعدادا لخوض المنافسات القادمة بالبطولة العربية والدورى المحلى.
ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف. وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.
ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي. وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.
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