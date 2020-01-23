شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة دبى الدولية لكرة السلة بمشاركة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة دبى الدولية لكرة السلة، التى تستمر حتى 1 فبراير المقبل، بنادى شباب الأهلى بالإمارات، بمشاركة فريق سلة الاتحاد السكندرى، حيث تقام اليوم مواجهتان .

يلتقى اليوم منتخب الإمارات مع مايتى الفنلندى، والجامعة الأمريكية بلبنان مع الرياضى اللبنانى، على أن يبدأ فريق سلة الاتحاد السكندرى منافساته غدًا بمواجهة جمعية سلا المغربى .

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات .

وتضم قائمة الاتحاد السكندرى فى البطولة كلاً من: إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب.

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ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد أن خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 19 نقطة

ومن المقرر توقف بطولة الدوري السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التي تقام فبراير المقبل، حيث تقام في الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة في البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.