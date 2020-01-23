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السهر والشيشة والسوشيال ميديا سبب الإطاحة بالنجوم من الأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من السهل أن تنجح، ولكن من الصعب استمرار النجاح ، وفى عالم الكرة ، تكون الأضواء مسلطة على اللاعب ، و التركيز عليه ، ليس داخل الملعب فقط، و لكن خارجه أيضا ، لذلك نجد أن أى تصرف يقوم به اللاعبين يؤثر على مكانتهم لدى الجماهير ، وكذلك على القرارات التى يتم إصدارها من الأندية.

وتسببت تصرفات اللاعبين و أفعالهم خارج الملعب فى الإطاحة بهم من الأندية بخلاف المستوى الذى يقدمه هؤلاء اللاعبون  ، وتعددت الأسباب فمنها بسبب السهر  أو المخدرات ، او اللجوء للسوشيال ميديا لعرض أزماتهم  وهذا ما نرصده فى التقرير التالى ..

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السهر

تسببت إحدى الصور المسربة لإسلام جمال لاعب الزمالك السابق ، فى رحيله من القلعة البيضاء حيث تداولت بعض الصور  للاعب وهو يتناول " الشيشة " ، وبعد الازمة تم رحيل اللاعب الى الإسماعيلى ، وخرج اللاعب فى تصريحات وحوار له ، يعلن أنه فضل الانتقال للدراويش لرفع الحرج عن ادارة الزمالك بعد أزمة الصور المسربة خاصة وأن الغرض منها الاساءة له و لإدارة الزمالك .

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تسريبات لصالح جمعة لاعب الأهلى بخروجه عن النص، بعد تداول صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعى قبل أسابيع قليلة، أثناء خروجه من ناد ليلى فى الصباح بعد سهرة قضاها اللاعب ، وهو ما أثار غضب جماهير الأحمر ضد اللاعب، كما عانى انتقادات عنيفة أخيرا بسبب السهر الدائم وافتعال الأزمات ، وهو ما جعله أحد اللاعبين القلائل الذين خرجوا من حسابات السويسرى فايلر منذ توليه قيادة الأهلي.

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جاء انضمام عمرو سماكة إلى النادى الأهلى قادما من الترسانة ليكتب نهاية موهبة سماكة فى الملاعب المصرية حيث  خضع لتحليل المنشطات من قبل الاتحاد الأفريقي قبل أحد مباريات الفريق ، وهو ما أثبت تناوله أحد المواد المنبهة وتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر لتقرر إدارة الأهلى  الاستغناء عنه نهائيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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