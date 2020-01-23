شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه حرس الحدود اليوم استعدادًا للنجوم بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عصر اليوم فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح مع حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى المعسكر المغلق الذى يقيمه الأخير بفندق إقامته بالقاهرة فى إطار استعدادات الشواكيش لمباراته المهمة أمام النجوم يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثالثة عشرة باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة.

كان الترسانة قد حقق فوزًا ثمينًا الأسبوع الماضى على منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الثانية عشرة للدورى.

وفى المجموعة الثانية نجح الترسانة فى تحقيق فوز غالٍ خارج ملعبه على منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 12 نقطة وما زال فى المركز العاشر للمجموعة إلا أنه اقترب بقوة من منطقة الوسط، فى الوقت الذى تجمد فيه رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة وهبط للمركز السادس، كما فاز النجوم على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 17 نقطة وتجمد رصيد أبناء حمزة الجمل عند 19 نقطة.

فى الوقت نفسه عاد بتروجت بقيادة علاء عبد العال بأغلى ثلاث نقاط من المنوفية بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تجمد رصيد شبين عند 14 نقطة، بينما تعادل المريخ والقناة إيجابيًا بهدف لمثله ليقتربا كثيرًا من توديع مسابقة القسم الثانى، بينما تعادل النصر أمام كوكاكولا بهدف لمثله.

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كما أسفرت نتائج المجموعة الثالثة عن فوز فاركو على بيلا بهدف مقابل لا شىء والمنصورة على الحمام بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن، كما حقق دمنهور فوزًا غاليًا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثالث بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع .

في الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الانتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأولمبى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع ، كما فاز فريق غزل المحلة على مالية كفر الزيات بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفلاحين إلى 24 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة ، بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير للمجموعة.