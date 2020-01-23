حازم إمام يكشف عن مثله الأعلى.. ولاعب تسبب في غضبه من الجوهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ومحلل المباريات الحالي، عن مثله الأعلى وقت لعبه كرة القدم قبل الاعتزال.

واختار إمام في تصريحات باليوم الأول لافتتاح قناة الزمالك، جمال عبدالحميد نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، كمثل أعلى، مؤكدًا أنه كان يحتفظ بصورته في غرفة نومه.

كما عبر عن حبه للاعبين عالميين مثل روبرتو باجيو، وميشيل بلاتيني، ورضا عبدالعال، وحمادة عبداللطيف.

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واختار حمادة عبداللطيف، بجانب رضا عبدالعال ووليد صلاح الدين، كأكثر اللاعبين إلهاما في مركزه كصانع ألعاب، مضيفا: "كنت أتعجب من عدم ضم محمود الجوهري مدرب المنتخب وقتها، لحمادة عبداللطيف، حتى أنني كنت أغضب منه في صغري".

وأضاف: "حمادة عبداللطيف أعطاني قميصه رقم 9 يوم اعتزاله".

واختار حازم أجمل هدف في مسيرته أمام المحلة في أول سوبر مصري عام 2001، وهدفه في مرمى بلغاريا بمباراة ودية.