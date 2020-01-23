اليوم.. إعلان تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020"

تعلن اليوم اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تفاصيل آخر المستجدات الخاصة بالألعاب والتي تقام لأول مرة، ويستعرض خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائي.

يحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتشارلز نيامبى الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة إفريقيا وماري ديفيز

الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس ماجد شريف رئيس شركة سوديك ، كما يحضر عدد كبير من مسئولى الرياضة

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال

فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول الى مصر على أن تبدأ غدا مرحلة التقسيم التى تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقاً للسن والنوع والقدرة وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب.