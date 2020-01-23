بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لزيارة ليفربول لمعقل ذئاب ولفرهامبتون في أهم مباريات اليوم الخميس 23-1-2020 لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس الثانية، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب المولينو في مدينة ولفرهامبتون، بإدارة من الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويستعيد ليفربول الثنائي ديان لوفرين وشاكيري بعد تعافيهما من الاصابات، بينما يواصل كلاين غيابه بداعي إصابة في الركبة وسيغيب أيضا لاعب الوسط المتميز نابي كيتا للإصابة، على أن يستمر غياب جوكر الفريق “جيمس ميلنر” بداعي إصابة عضلية.

ولن يكون وضع ولفرهامبتون أفضل حيث سيغيب عنه الفرنسي بولي والبرتغالي فيناجري، مع وجود شكوك حول إمكانية مشاركة أحد نجوم الخط الأمامي “دييجو جوتا”.

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ويتطلع المدير الفني لولفرهامبتون “نونو سانتو” لتحقيق نتيجة مفاجئة بايقاق قطار انتصارات ليفربول واضافته الى قائمة ضحاياه هذا الموسم، على أمل الاستفادة من السقوط المروع لمانشستر يونايتد أمام بيرنلي على ملعب “أولد ترافورد” في وقت سابق أمس الاربعاء.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة متخلفاً عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق الاهداف، وبالتالي فان فوز الفريق الملفب بالذئاب أمام ليفربول سيصعد به الى المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال أوروبا والذي يحتله تشيلسي المتعثر في الجولتين الماضيتين.

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