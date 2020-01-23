نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يحل ليفربول ضيفاً على ولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الخميس 23-1-2020، وسيسعي خلالها لتحقيق الفوز لمواصلة الابتعاد في صدارة جدول الترتيب.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب المولينو في مدينة ولفرهامبتون، بإدارة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويستعيد ليفربول الثنائي ديان لوفرين وشاكيري بعد تعافيهما من الإصابة، بينما يواصل كلاين غيابه بداعي إصابة في الركبة وسيغيب أيضا لاعب الوسط المتميز نابي كيتا، وسيستمر غياب جوكر الفريق “جيمس ميلنر” بداعي إصابة عضلية.

ولن يكون وضع ولفرهامبتون افضل حيث سيغيب عنه الفرنسي بولي والبرتغالي فيناجري، مع وجود شكوك حول إمكانية مشاركة أحد نجوم الخط الامامي “دييجو جوتا”.

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ويتطلع المدير الفني لولفرهامبتون “نونو سانتو” لتحقيق نتيجة مفاجئة بايقاق قطار انتصارات ليفربول واضافته الى قائمة ضحاياه هذا الموسم، على أمل الاستفادة من السقوط المروع لمانشستر يونايتد أمام بيرنلي على ملعب “أولد ترافورد” في وقت سابق أمس الاربعاء.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 34 نقطة متخلفاً عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق الاهداف، وبالتالي فان فوز الفريق الملفب بالذئاب أمام ليفربول سيصعد به الى المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال أوروبا والذي يحتله تشيلسي المتعثر في الجولتين الماضيتين.

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