مانشستر يونايتد يسقط بهزيمة مُذلة بين جمهوره امام بيرنلي



واصل مانشستر يونايتد عروضه السيئة، وسقط هذه المرة فريسة لضيفه بيرنلي 0-2، مساء الأربعاء، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.



وعلى ملعب "أولد ترافورد"، سقط مانشستر يونايتد بين جماهيره أمام بيرنلي للمرة الأولى منذ 22 أيلول/سبتمبر 1962 (2-5 في دوري الدرجة الأولى سابقا)، بخسارته بهدفين سجلهما النيوزيلندي كريس وود (39) ودجاي رودريغيز (56).



وهي الهزيمة ثانية تواليا لفريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير بعد التي تعرض لها في نهاية الأسبوع ضد غريمه ليفربول المتصدر (صفر-2)، والتاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.



وبهذه الخسارة يفشل مانشستر يونايتد في تقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع.



فيما حقق بيرنلي فوزه التاسع ورفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.



وتختتم المرحلة الخميس بلقاء ولفرهامبتون وضيفه ليفربول المتصدر فارق ساشع عن أقرب ملاحقيه.





المصدر: وكالات

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