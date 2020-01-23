يوفنتوس يلقي روما خارج كأس إيطاليا ويتأهل لنصف النهائي

تأهل يوفنتوس إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه 3-1 على نظيره روما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في دور الثمانية.



أحرز أهداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو ورودريجو بنتانكور وليوناردو بونوتشي في الدقائق 26 و38 و47، فيما سجل بوفون هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح روما في الدقيقة 50.



وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي، حيث سينتظر الفائز من مباراة تورينو ضد ميلان.



جاءت الدقائق الأولى من اللقاء بمثابة جس نبض بين الفريقين، لكن يوفنتوس حاول التقدم للأمام دون خطورة على مرمى الضيوف.



وفي الدقيقة 20، حاول فلورينزي التسديد من داخل المنطقة بقدمه اليسرى، قبل أن يلمسها كلويفرت ويغير اتجاهها إلى فوق العارضة.



وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، بعد هجمة مرتدة وصلت إلى هيجواين في منتصف الملعب ليمررها إلى رونالدو الذي انطلق في الجانب الأيسر وتوغل وسدد داخل المرمى بنجاح.



وأحرز بنتانكور، هدف التعزيز لليوفي في الدقيقة 38، بعدما بدأ بنفسه الهجمة من منتصف الملعب ليمرر الكرة إلى دوجلاس كوستا، الذي بدوره أعاد الكرة إلى رودريجو داخل المنطقة ليراوغ مانشيني ويسدد كرة ضعيفة تسكن الشباك.



وأجرى ساري، تبديله الأول في الدقيقة 40، بدخول كوادرادو بدلًا من دانيلو الذي عانى من إصابة.



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل بونوتشي الهدف الثالث لليوفي، بعد عرضية متقنة من كوستا، وجدت بونوتشي وحيدًا دون رقابة أمام المرمى، ليضع الكرة برأسية في الشباك.



ومع بداية الشوط الثاني، أهدر روما فرصة تقليص النتيجة بعدما توغل بيليجريني وسدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها بوفون لترتد أمام المرمى إلى كالينيتش الذي سدد الكرة في القائم.



ورد يوفنتوس سريعًا بهجمة مرتدة وعرضية متقنة من رونالدو على رأس هيجواين الذي ضرب الكرة في العارضة.



وأحرز جنكيز أوندير هدف التقليص في الدقيقة 50، بعدما استلم الكرة في الجهة اليمنى ليمر ويتقدم أمام منطقة الجزاء ويسدد قذيفة ترتطم بالعارضة وبظهر بوفون وتسكن الشباك، ويحتسب الهدف باسم بوفون في مرماه.



واقترب روما من التسجيل مجددًا بعد تمريرة من بين المدافعين من مانشيني إلى فلورينزي، ليسدد كرة أرضية ينجح بوفون في إبعادها عن مرماه.



وكاد رونالدو أن يسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 83 بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى.



وأنقذ بوفون مرماه ببراعة من رأسية كولاروف في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز 3-1.

المصدر: موقع كورة