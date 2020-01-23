رياضة | هل يستطيع الزمالك فك عقدة مازيمبي التاريخية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يستطيع الزمالك فك عقدة مازيمبي التاريخية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة 24 يناير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي مازيمبي يوم الجمعة القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.

نتيجة المباراة الأولى بين الزمالك ومازيمبي

وكانت المباراة الأولى بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي هذا الموسم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز الثاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الكونغو.

هل يفك الزمالك عقدة مازيمبي

وخلال أخر أربع مواجهات جمعت بين نادي الزمالك ونادي مازيمبي لم يتمكن النادي الأبيض من الفوز على بطل الكونغو.

وفي أخر أربع مواجهات جمعت بين الفريقين تمكن نادي مازيمبي من الفوز في 3 مباريات وتعادل الفريقين في مباراة وحيده سلبيا ولم يتمكن الزمالك من الفوز في أي مباراة.

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وسجل نادي مازيمبي 6 أهداف في أخر أربع مواجهات جمعته بالزمالك في دوري أبطال إفريقيا بينما سجل الفارس الأبيض هدف وحيد.

ولكن هل سيتمكن نادي الزمالك من كسر هذه العقده وتحقيق الفوز الأول له على نادي مازيمبي منذ عام 2012 وليضمن صعوده بشكل رسمي إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الزمالك ومازيمبي في مجموعتهم بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي مازيمبي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

1- مازيمبي 10 نقاط

2- الزمالك 7 نقاط

3- أول أغسطس نقطتين

4- زيسكو يونايتد نقطتين