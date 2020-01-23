رياضة | يوفنتوس ينتظر الفائز من ميلان وتورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ينتظر الفائز من ميلان وتورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجز يوفنتوس بطاقة تأهله في الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا وذلك عقب فوزه على روما بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي على ملعبه آليانز ستاديوم.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 38، أضاف رودريجو بينتانكور الهدف الثاني ليوفنتوس في شباك روما ثم سجل ليوناردو بونوتشي ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول. وجاء هدف روما الوحيد بخطأ من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في الدقيقة 50.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس الفائز من مواجهة ميلان وتورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا.