رياضة | تصريح ساخر من مورينيو بعد الفوز على نوريتش سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ساخر من مورينيو بعد الفوز على نوريتش سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير إن مباراة فريقه ضد فريق نوريتش سيتي كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن المنافس يلعب الكرة بشكل سهل في وسط الملعب.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد حقق الفوز على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "لقد كان رائعًا ما حدث بعدما عادلونا 1-1، وهو ما يحدث في لحظة صعبة بالنسبة لنا حيث أتطلع إلى مقاعد البدلاء وليس لدي لاعبين يهاجمون لتغيير المباراة التي يشعر فيها الفريق بالتعب الشديد".

وأضاف : "‏نحن ليس لدينا مهاجم بديل لهاري كين، إنظر إلى تشيلسي ومانشستر سيتي على سبيل المثال ؛ عندما يخرج إبراهام يدخل باتشواي وعندما يخرج جيسوس يدخل أجويرو".

وتابع عن عودة (هوجو لوريس) : "من الرائع أن نرى أحد أفضل لاعبي العالم، لكن كان قرارًا مُضارًا بترك باولو [جازانيجا] خارجًا، والشيء الجيد هو أنه عضو جيد في العائلة وصديق خاص لـ هوجو وشاركه سعادتنا للحصول على الحارس الفرنسي مرة أخرى".