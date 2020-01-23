رياضة | عاجل.. نجم الزمالك يوجه رسالة لفخر الدين بن يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك يوجه رسالة لفخر الدين بن يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك المصري، التهنئة لزميله فخر الدين بن يوسف، المنضم حديثًا لنادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ونشر نجم الزمالك صورة عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" لفخر الدين بن يوسف، قائلًا: "نورت مصر".

وقد تزامل اللاعبين ساسي وبن يوسف في وقت سابق خلال فترة لعب الثنائي لفريقي الترجي والصفاقسي، فضلًا عن مشاركتهما سويًا لفترات طويلة مع منتخب تونس.