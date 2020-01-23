رياضة | مدرب ليستر سيتي يكشف كواليس إصابة جيمي فاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليستر سيتي يكشف كواليس إصابة جيمي فاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ‏برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن كواليس إصابة المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي والتي قد تعرض لها في مباراة وست هام يونايتد بالأمس.

ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رودجرز في تصريحات صحفية : "لقد قدمنا مباراةً جيدة جدًا من الناحية الفنية، وكان الفريق متوازن جدًا والتمركز الذي خلقناه رائع، وسجل أهداف 4 جميلة جدًا، وسعيد بعودة الفوز للفريق."

وتابع عن إصابة (جيمي فاردي) : "إنها ليست أوتار الركبة وهو أمر جيد، وعندما ركل الكرة شعر بحدة في لياقته، ونأمل أن يخفف ذلك خلال اليومين المقبلين وسيصبح متاحًا وملائمًا، ولكننا سنتحدث مع الفريق الطبي في الصباح".