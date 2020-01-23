رياضة | موعد مباراة الأهلي والرائد| مشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والرائد| مشاهدة مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله، مباراة نارية تجمع بين فريق الأهلي ونظيره الرائد، مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث حقق الرائد فوزا ثمينا أمام الفيصلى بهدف نظيف، في الجولة الماضية من الدوري السعودى، فيما فاز الأهلي على ضيفه أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليواصل تألقه بالفوز على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع النهائى من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

موعد مباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة مساءً، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الرائد:-

من المتوقع أن يدفع السويسري جروس، المدير الفني للأهلي بياسر المسيليم في حراسة المرمى، وأمامه سعيد المولد ومحمد الخبراني ومحمد آل الفتيل ولوكاس ليما، ويأتي بجوزيف دي سوزا وعبدالفتاح عسيري ويوسف البلايلي وساريتش في قلب الميدان، فيما سيقود هجوم الأهلي الثنائي دجانيني تافاريس وعمر السومة.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

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خط الدفاع: لوكاس ليما - محمد آل الفتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: يوسف البلايلي - جوزيف دي سوزا - إلفيس ساريتش - عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: دجانيني تافاريس - عمر السومة

التشكيل المتوقع للرائد في مواجهة الأهلي

من المتوقع أن يبدأ الرائد بأحمد الحربي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشريمى وإيزيكيل بالوميكى وعبدالله الفهد ومحمد العمري، فيما سيضع سلطان فرحان وجلال الداودى في وسط الميدان، وأمامهما محمد فوزير وجهاد الحسين وأرنود دجوم، وسيقود خط الهجوم رائد الغامدى.

أحمد الحربي

محمد العمري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميكي - محمد الشريمي

سلطان الفرحان - جلال الداودي

أرنود دجوم - جهاد الحسين - محمد فوزير

رائد الغامدي