رياضة | شاهد قناة الزمالك الآن.. تردد قناةالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد قناة الزمالك الآن.. تردد قناةالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنطلقت قناة نادي الزمالك والتى إنتظرتها جماهير القلعة البيضاء كثيرة، حتي إقترب من تحقيق حلمه بمشاهدة قناة فضائية تحمل اسم الزمالك وتذيع كل الأخبار وكل الأحداث الخاصة بالنادي العريق عربيًا وإفريقيًا.

وقام رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور بعمل برومو جديد للقناة وظهر فيه رئيس القلعة البيضاء، الذى سيقدم أيضًا برنامج به، بينما ظهر فى البرومو الذى يذاع على جميع القنوات، كل لاعبي نادى الزمالك وأبرزهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إملم وفرجاني ساسي وكل اللاعبين فى البرومو الخاص بالقناة.

وستكون قناة الزمالك مُدعمة بالعديد من نجوم الفريق السابقين مثل حازم إمام والذى سيتواجد فى القناة بجانب كل من خالد الغندور قائد الفريق السابق والإعلامي الحالي والذى سيقدم البرنامج الرئيسي للقناة ومعه المذيع أحمد جمال مع تواجد للمذيع كريم حسن شحاتة والمذيعة فرح على والمذيعة نيرة الأحمر.

Advertisements

وسيتواجد أيضا داخل القناة كوكبة من الصحفيين الرياضيين لتحليل الأحداث التى تتواجد على الساحة الرياضية للحديث عن كل القضايا التى تهم مشجعي الزمالك.

تردد قناة الزمالك

سيكون عشاق نادى الزمالك على موعد مع إفتتاح قناة نادى الزمالك لذلك حرص الخليج 365 الرياضي على عرض تردد قناة الزمالك.

والتردد هو 11449 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6، القناة العديد من المحللين والمقدمين المميزين لتقديم برامج جيدة ومحتوي لجماهير القلعة البيضاء، لتقديم تغطية لكافة ألعاب نادي الزمالك سواء كره القدم او كرة السلة أو الكره الطائرة وجميع الالعاب والمنافسات التى يدخلها النادي الأبيض، وبالطبع سيكون التركيز الأكبر على الفريق الأول لكرة القدم للنادي.