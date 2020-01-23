رياضة | زار شباك الأهل وسجل في المونديال.. حقائق وأرقام من مسيرة فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زار شباك الأهل وسجل في المونديال.. حقائق وأرقام من مسيرة فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الإسماعيلي في التعاقد رسميًا مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف نجم الترجي والاتفاق السعودي السابق، ليصبح أول صفقات الدراويش خلال سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الحالي.

ويعد "بن يوسف" واحد من المهاجمين العرب المميزين، يمتلك إمكانيات فنية وهجومية عالية، وسبق ولعب ضمن صفوف كبار الدوري التونسي ناديي الصفاقسي والترجي، كما خاض تجربة احترافية بالدوري الفرنسي مع نادي ميتز، وآخر محطاته كان مع فريق الاتفاق السعودي، وسيكون إضافة قوية للإسماعيلي.

ماذا قدم "بن يوسف" قبل انتقاله للإسماعيلي؟

فخر الدين بن يوسف من مواليد 23 يونيو لعام 1991،يبلغ عمره (28 عامًا)، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في سن صغير لم يتجاوز الثماني سنوات ولعب ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي الملعب التونسي، قبل انضمامه لصفوف نادي النجم الأوليمبي بالدرجة الثانية ولعب معه 15 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع مثلها.

انتقل "بن يوسف" لصفوف فريق الصفاقسي التونسي موسم 2011 – 2012، وشارك معه في 90 مباراة (67 مباراة بالدوري التونسي – 11 في دوري أبطال إفريقيا – 5 مباريات بكأس تونس – 1 مباراة بالسوبر الإفريقي)، وسجل 18 هدفًا، وصنع 21 هدفًا، وحصل على 11 بطاقة صفراء.

وسجل المهاجم التونسي بقميص الصفاقسي هدفًا وصنع آخر أمام النادي الأهلي المصري في المباراة التي جرت بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2014، والتي فاز بها المارد الأحمر 3-2.

رحل المهاجم التونسي عن صفوف الصفاقسي في عام 2015 وانتقل لفريق ميتز الفرنسي ولعب معه 6 مباريات ولكن لم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل سريعًا بعد 6 أشهر فقط وانتقل لصفوف فريق الترجي التونسي موسم 2015 / 2016، ولعب معه 55 مباراة (41 مباراة بالدوري التونسي – 10 مباريات بدوري الأبطال – 4 بكأس تونس)، سجل 19 هدفًا، وصنع 4 أهداف وحصل على 3 إنذارات وبطاقة حمراء.

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توجه "بن يوسف" إلي السعودية في يناير 2018 وانضم لصفوف فريق الاتفاق ولعب معه 29 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 4 أهداف وحصل على 6 انذارات، قبل أن ينهي تعاقده مع الفريق السعودي في سبتمبر الماضي، واستمر بدون فريق حتي انتقاله للإسماعيلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أما على المستوي الدولي شارك "بن يوسف" في 47 مباراة دولية مع منتخب تونس بداية من عام 2012، ونجح في إحراز 6 أهداف فقط وصنع 4 أهداف أخري، وشارك في بطولة كأس العالم الأخيرة (روسيا 2018)، وسجل هدف لمنتخب بلاده في مرمي بنما، وصنع هدف أخر أمام منتخب انجلترا في دور المجموعات بالبطولة.

بطولات وألقاب مهاجم الإسماعيلي الجديد

حقق فخر الدين بن يوسف بعض الألقاب والبطولات خلال مشواره الكروي وجاءت كالتالي:

- الدوري التونسي "مرتين" الصفاقسي (2012 – 2013) الترجي (2016 – 2017)

- كأس تونس (2015 – 2016) الترجي

- كأس الكونفيدرالية 2013 (الصفاقسي)

- حصل على جائزة أفضل لاعب في تونس عام 2013